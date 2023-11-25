В Госдуме предложили уравнять брак и семейный союз

ТМ

Татьяна Маштакова

ТМ Давно пора... "Ряд граждан негативно воспринимают понятие "брак"", по разным причинам, например, имеют негативный опыт от некогда заключенного брака и последующих последствий... и не хотят повторения уже пройденного, которое может в себе нести казалось бы "безобидная" отметка в паспорте...