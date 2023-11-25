Депутат Госдумы Антон Ткачев предложил закрепить в законе понятие «семейный союз» как равное браку. Обращение он направил главе Минтруда Антону Котякову.
В Госдуме предложили уравнять брак и семейный союз
Комментарии
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ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Давно пора... "Ряд граждан негативно воспринимают понятие "брак"", по разным причинам, например, имеют негативный опыт от некогда заключенного брака и последующих последствий... и не хотят повторения уже пройденного, которое может в себе нести казалось бы "безобидная" отметка в паспорте...
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10 час.
Платон Платонов
Ну и правильно. Брак это союз заключённый на Небесах, а загсовка, это не брак, а так. От загсовки больше вреда, чем пользы.
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4 час.
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