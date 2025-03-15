Спецоперация, санкции, рекордные зарплаты и кредиты под 30% — что дальше? Экономист Всеволод Спивак в эксклюзивном интервью разложил… Россия после СВО: Когда упадут ставки и вернётся газ в Европу? Прогноз экономиста .
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