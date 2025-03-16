Слепаков* пытается «отбить» в суде штраф всего в 30 тысяч – неужели так обеднел

Георгий Корнев

Да и я о том же, о подходе. Ему не за творчество штраф постановлением дали, а за то , что соответствующую плашку не повесил. Что бы посмотреть как это делается, набрал в поисковике Караулов. Поисковик выдал видео, в котором он комментирует встречу Трампа с Зеленским ( о чём речь: эта парочка договорилась о перемирии на 30 дней, и настаивает, что Путин должен согласиться. Караулов говорит, что просить можете, а настаивать нет. Это уже ультиматум.) . Вроде всё логично говорит и за Путина топит, что нельзя с ним языком ультиматума разговаривать, но соответствующую плашку перед видео разместил. Ещё раз обращаю твоё внимание. О творчестве этого индивида в посте ни слова. Так, что творчество С. С. Слепакова (иноагента), обсудим когда в статье будет обсуждаться его творчество. Лучше прокомментируй правильно приняли постановление о штрафе, за не размещение плашки, что он иноагент, или не правильно.