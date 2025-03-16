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Слепаков* пытается «отбить» в суде штраф всего в 30 тысяч – неужели так обеднел

Слепаков* пытается «отбить» в суде штраф всего в 30 тысяч – неужели так обеднел

Успехи России Что-то наши миллионеры сильно обеднели! Вот и Слепаков*, признанный в России иноагентом, бьётся за штраф всего лишь в 30 тысяч рублей! Казалось бы, невелика сумма, но теперь, видимо, времена совсем трудные, и на счету уже каждая копейка.

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Комментарии
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Георгий Корнев
Да и я о том же, о подходе. Ему не за творчество штраф постановлением дали, а за то , что соответствующую плашку не повесил. Что бы посмотреть как это делается, набрал в поисковике Караулов. Поисковик выдал видео, в котором он комментирует встречу Трампа с Зеленским ( о чём речь: эта парочка договорилась о перемирии на 30 дней, и настаивает, что Путин должен согласиться. Караулов говорит, что просить можете, а настаивать нет. Это уже ультиматум.) . Вроде всё логично говорит и за Путина топит, что нельзя с ним языком ультиматума разговаривать, но соответствующую плашку перед видео разместил. Ещё раз обращаю твоё внимание. О творчестве этого индивида в посте ни слова. Так, что творчество С. С. Слепакова (иноагента), обсудим когда в статье будет обсуждаться его творчество. Лучше прокомментируй правильно приняли постановление о штрафе, за не размещение плашки, что он иноагент, или не правильно.
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6 час.
Георгий Корнев
Цитата: &quot;Как следует из материалов, сторона защиты посчитала вину Слепакова в административном правонарушении по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ недоказанной, а назначенное наказание необоснованным и чрезмерно суровым.&quot; Сложно тут, что либо выиграть. Адвокат сам себе противоречит.  Если наказание признали суровым, значит наказывать есть за, что, только по мнению адвоката строго наказали. То есть адвокат признал вину, и в таком случае говорить о недоказанности нет смысла. Ну, а деньги из бюджета ни кто не вернёт. Мос. горсуд вторая инстанция, значит постановление вступило в законную силу. Адвоката можно понять, он за каждый день работы с ЛОХа имеет.
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5 час.
Юрий Золотарев
Эта шакалья лопоухая рожа - Слепаков - должен сидеть, ссука, где-нибудь в свинарнике и за решеткой. Причём - ПОЖИЗНЕННО!!
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1 час.
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