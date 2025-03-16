Успехи России Что-то наши миллионеры сильно обеднели! Вот и Слепаков*, признанный в России иноагентом, бьётся за штраф всего лишь в 30 тысяч рублей! Казалось бы, невелика сумма, но теперь, видимо, времена совсем трудные, и на счету уже каждая копейка.
Слепаков* пытается «отбить» в суде штраф всего в 30 тысяч – неужели так обеднел
Комментарии
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Георгий Корнев
Да и я о том же, о подходе. Ему не за творчество штраф постановлением дали, а за то , что соответствующую плашку не повесил. Что бы посмотреть как это делается, набрал в поисковике Караулов. Поисковик выдал видео, в котором он комментирует встречу Трампа с Зеленским ( о чём речь: эта парочка договорилась о перемирии на 30 дней, и настаивает, что Путин должен согласиться. Караулов говорит, что просить можете, а настаивать нет. Это уже ультиматум.) . Вроде всё логично говорит и за Путина топит, что нельзя с ним языком ультиматума разговаривать, но соответствующую плашку перед видео разместил. Ещё раз обращаю твоё внимание. О творчестве этого индивида в посте ни слова. Так, что творчество С. С. Слепакова (иноагента), обсудим когда в статье будет обсуждаться его творчество. Лучше прокомментируй правильно приняли постановление о штрафе, за не размещение плашки, что он иноагент, или не правильно.
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6 час.
Георгий Корнев
Цитата: "Как следует из материалов, сторона защиты посчитала вину Слепакова в административном правонарушении по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ недоказанной, а назначенное наказание необоснованным и чрезмерно суровым." Сложно тут, что либо выиграть. Адвокат сам себе противоречит. Если наказание признали суровым, значит наказывать есть за, что, только по мнению адвоката строго наказали. То есть адвокат признал вину, и в таком случае говорить о недоказанности нет смысла. Ну, а деньги из бюджета ни кто не вернёт. Мос. горсуд вторая инстанция, значит постановление вступило в законную силу. Адвоката можно понять, он за каждый день работы с ЛОХа имеет.
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5 час.
Юрий Золотарев
Эта шакалья лопоухая рожа - Слепаков - должен сидеть, ссука, где-нибудь в свинарнике и за решеткой. Причём - ПОЖИЗНЕННО!!
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1 час.
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