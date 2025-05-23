Финляндия начала масштабные учения у границ с Россией с участием военных Великобритании и США

По данным финских сухопутных сил, в учениях примут участие свыше 5 тысяч военнослужащих, включая представителей Великобритании и Соединенных Штатов, а также задействовано около 700 единиц техники, сообщает корреспондент УтроNews.
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