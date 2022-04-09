Казахстанский голкипер Портнова: «Я ожидала вызов от федерации, так как нахожусь в отличной форме»

Голкипер турецкого «Адана Идмун» Ангелина Портнова прокомментировала поражение сборной Казахстана в матче со Словенией (0:2).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх