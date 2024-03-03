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Мошенники создали связанную с налогами новую схему обмана россиян

Мошенники создали связанную с налогами новую схему обмана россиян

Мошенниками был найден новый способ обмана россиян, связанный с уплатой налогов. Об этом сообщает Telegram-канал Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

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