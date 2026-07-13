General Fusion станет первой публичной компанией в сфере термоядерной энергетики

Канадский разработчик завершил слияние со SPAC Spring Valley Acquisition Corp. III и готовится начать торговлю акциями на NasdaqКанадская компания General Fusion завершила сделку, которая сделает её первой публичной компанией, специализирующейся на термоядерной энергетике.
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