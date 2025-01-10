Какая Гренландия? Какая Мексика? Им бы у себя дома разобраться. Огонёк в Калифорнии разыгрался не на шутку

Очень все символично. Если Калифорния рассадник ЛГБТ, зла и прочей гадости, вот ей, участь Содома и Гоморры.

Людмила Свириденко

Я бы добавила: какая Украина? Да они по страховкам замучаются выплачивать и отстраивать потом всё заново. Тут в пору задавать самим себе вопрос: где деньги, Зин, а не на на Гренландию и Панаму замахиваться.