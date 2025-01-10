Какая Гренландия? Какая Мексика? Им бы у себя дома разобраться. Огонёк в Калифорнии разыгрался не на шутку

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Сейчас в Калифорнии вот так: Калифорния Вот так: Калифорния И даже так: Калифорния А это знаменитый Голливуд Калифорния Зато вся мировая сеть гудит про Гренландию и Мексику, которые полковник Дон Фредович решил приплюсовать к своим владениям.
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