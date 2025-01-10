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Какая Гренландия? Какая Мексика? Им бы у себя дома разобраться. Огонёк в Калифорнии разыгрался не на шутку

Какая Гренландия? Какая Мексика? Им бы у себя дома разобраться. Огонёк в Калифорнии разыгрался не на шутку

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Сейчас в Калифорнии вот так: Калифорния Вот так: Калифорния И даже так: Калифорния А это знаменитый Голливуд Калифорния Зато вся мировая сеть гудит про Гренландию и Мексику, которые полковник Дон Фредович решил приплюсовать к своим владениям.

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Комментарии
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Владимир Андрианов
Очень все символично. Если Калифорния рассадник ЛГБТ, зла и прочей гадости, вот ей, участь Содома и Гоморры.
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4 час.
Людмила Свириденко
Я бы добавила: какая Украина? Да они по страховкам замучаются выплачивать и отстраивать потом всё заново. Тут в пору задавать самим себе вопрос: где деньги, Зин, а не на на Гренландию и Панаму замахиваться.
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3 час.
Elena Guseva
Откуда им знать про эти городки? Они же тупые. Вот и результат невежества.
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3 час.

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