В Госдуме сообщили, что уже прорабатывают вопрос амнистии некоторых категорий женщин

О необходимости такой меры накануне заявил президент России ПутинГлава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников об амнистии некоторых категорий женщин, которые отбывают наказание в учреждениях пенитенциарной системы, уже прорабатывается.