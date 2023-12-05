В Госдуме сообщили, что уже прорабатывают вопрос амнистии некоторых категорий женщин

О необходимости такой меры накануне заявил президент России ПутинГлава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников об амнистии некоторых категорий женщин, которые отбывают наказание в учреждениях пенитенциарной системы, уже прорабатывается.
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