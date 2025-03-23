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Пловец Колесников о рекордах Дзюбы: «Вещи, заслуживающие внимания. Артем – молодец, правильно двигается»

Форвард «Акрона» – рекордсмен по голам в российском футболе (236) и за сборную России (31). «Круто, если может и позволяет здоровье.

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