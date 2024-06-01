Захарова сравнила резолюцию по Сребренице с глумлением над памятью о ВОВ

Накануне Генассамблея ООН приняла резолюцию о признании событий 1995 года в Сребренице «геноцидом». Подобное очередное «антисербское действо» со стороны организации напоминает попытку Запада «переврать» историю Великой Отечественной войны.
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