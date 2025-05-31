Сладков о подрыве моста под Брянском: Киев ждет ответа во время переговоров

Военкор Александр Сладков прокомментировал в Telegram-канале взрыв на мосту в Брянской области. Он предположил, что Киев будет ждать ответных действий со стороны России во время переговоров в Стамбуле, которые запланированы на 2 июня.
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