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Царьград

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Санкт-Петербург откроет морское сообщение с Калининградом в 2025 году

Санкт-Петербург откроет морское сообщение с Калининградом в 2025 году

Санкт-Петербург планирует открыть пассажирское сообщение с Калининградом в 2025 году. Лайнер, курсирующий раз в неделю, сможет перевозить до 240 тыс.

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