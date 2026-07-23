GAC Trumpchi S7 обновился в Китае[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Гибридный кроссовер GAC Trumpchi S7 вышел на китайский рынок прошлой весной, а спустя год официально стал поставляться в Россию под названием GAC S7: суббренд Trumpchi используется лишь на родине фирмы.
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