GAC Trumpchi S7 обновился в Китае[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Гибридный кроссовер GAC Trumpchi S7 вышел на китайский рынок прошлой весной, а спустя год официально стал поставляться в Россию под названием GAC S7: суббренд Trumpchi используется лишь на родине фирмы.