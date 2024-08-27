Сопротивление Украины после Покровска: Возможности

Ростислав Ищенко 27 августа 2024 г., 6:48 Несмотря на то, что Киев на всех уровнях признаётся в своей неспособности сопротивляться дальше и делает ставку на провокации (вроде вторжения в Курскую область и попыток массированных ударов беспилотниками по жилым кварталам крупных городов), в часть российских СМИ и общественности предполагают, что до конца СВО ещё далеко Есть и такое предположение, что Украина имеет возможность долго оказывать организованное сопротивление.