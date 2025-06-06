Илон Маск на фоне конфликта с Трампом не выходит на связь с инвесторами Кремниевой долины, вложившими миллиарды в его бизнес, пишет газета Financial Times со ссылкой на источник.
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Илон Маск на фоне конфликта с Трампом не выходит на связь с инвесторами Кремниевой долины, вложившими миллиарды в его бизнес, пишет газета Financial Times со ссылкой на источник.
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