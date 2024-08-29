Через МЦК «Окружная» пошли первые беспилотные составы

РЖД запустила первую беспилотную «Ласточку» на МЦК, сообщает РБК. На время испытаний в кабине присутствовать машинист, лишь позже, после успешных испытаний поезда начнут курсировать полностью самостоятельно.
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