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Украина: расправа над русским населением?

Украина: расправа над русским населением?

Депутат Рады Илья Кива предупреждает о кровавой провокации Киева Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива предупредил, что власти страны готовятся к «физическому истреблению» русского населения Украины.

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