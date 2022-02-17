Депутат Рады Илья Кива предупреждает о кровавой провокации Киева Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива предупредил, что власти страны готовятся к «физическому истреблению» русского населения Украины.
Депутат Рады Илья Кива предупреждает о кровавой провокации Киева Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива предупредил, что власти страны готовятся к «физическому истреблению» русского населения Украины.
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