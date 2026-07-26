Аракчи заявил Лаврову, что Иран ответит на атаку на судно в Каспийском море

Атака на иранское коммерческое судно в Каспийском море не останется без ответа. Об этом глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил после телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
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