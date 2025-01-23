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Киев начал насильственный вывоз детей из Красноармейска

Киев начал насильственный вывоз детей из Красноармейска

Сотрудники особого подразделения украинской полиции «Белый ангел» начали принудительно вывозить детей из города Красноармейск (Покровск), сообщили представители российских силовых структур агентству ТАСС.

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