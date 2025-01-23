Киев начал насильственный вывоз детей из Красноармейска

Сотрудники особого подразделения украинской полиции «Белый ангел» начали принудительно вывозить детей из города Красноармейск (Покровск), сообщили представители российских силовых структур агентству ТАСС.
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