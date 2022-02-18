Социологический опрос Госавтоинспекции определил основные запросы общества в области повышения безопасности дорожного движения

Госавтоинспекция подвела итоги социологического опроса, в ходе которого всем посетителям официального сайта ведомства (гибдд.
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