Происшествия

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Социологический опрос Госавтоинспекции определил основные запросы общества в области повышения безопасности дорожного движения

Госавтоинспекция подвела итоги социологического опроса, в ходе которого всем посетителям официального сайта ведомства (гибдд.

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