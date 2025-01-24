Цискаридзе о вредителях

Олег Орлов

А что СССР? Например Роберт Фишер выступил против санкций США по Югославии.. Сыграл матч со Спасским в 1992 году., что гражданам США запретили делать.. В отношении его партнера Спасского , Франция ничего не имела против..Его( Фишера) чуть в Японии не задержали. Хорошо хоть Исландия выдала ему гражданство... А ведь его в свое время принимал лично президент США после матча в 1972 году.