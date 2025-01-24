Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 508 подписчиков

Цискаридзе о вредителях

Цискаридзе о вредителях

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Николай Цискаридзе делится соображениями: "Я по происхождению грузин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Олег Орлов
А что СССР? Например Роберт Фишер выступил против санкций США по Югославии.. Сыграл матч со Спасским в 1992 году., что гражданам США запретили делать.. В отношении его партнера Спасского , Франция ничего не имела против..Его( Фишера) чуть в Японии не задержали. Хорошо хоть Исландия выдала ему гражданство... А ведь его в свое время принимал лично президент США после матча в 1972 году.
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх