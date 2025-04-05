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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шэй Гилджес-Александер обошел Майкла Джордана, набрав минимум 20 очков в 70 матчах подряд за сезон

Джордан провел 69-матчевую серию в сезоне-1990/91. Рекорд принадлежит Уилту Чемберлену, который дважды набирал 20+ очков в 80 матчах подряд (в сезонах-1961/62 и 1963/64).

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