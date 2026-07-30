История и археология: Как сирота из СССР попала в семью лидера ГДР, но плохо кончила: Как «золотая клетка» довела Машу Пестунову до алкоголизма и смерти

История Беаты Ульбрихт — это не сказка о принцессе, попавшей с низов в королевскую семью, а скорее горькая повесть о сломанной жизни, где блеск власти и привилегий оказался лишь фасадом, скрывающим глубокое одиночество и неустроенность.