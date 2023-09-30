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Виктория Бекхэм о хейте в адрес Дэвида из-за красной в 1/8 финала ЧМ-1998: «Он впал в клиническую депрессию. Я все еще хочу убить этих людей»

Виктория Бекхэм о хейте в адрес Дэвида из-за красной в 1/8 финала ЧМ-1998: «Он впал в клиническую депрессию. Я все еще хочу убить этих людей»

Виктория Бекхэм высказалась о насмешках и проявлениях ненависти, которым подвергся Дэвид после того, как получил красную карточку в матче сборных Англии и Аргентины в 1/8 финала ЧМ-1998.

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