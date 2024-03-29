10 бесполезных вещей в доме

Избавьтесь от этих предметов, чтобы расчистить пространство и сделать дом уютнее. Сегодня мы поделимся с вами списком вещей, которые, как вы думаете, вам нужны, но на самом деле просто загромождают пространство в доме.
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