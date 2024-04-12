Резкие перепады температуры и засушливо. Какими будут весна и лето в Алтайском крае

Опасения вызывают август и сентябрь На территории Западной Сибири в апреле возможны резкие перепады температуры, пишет "Интерфакс" со ссылкой на начальника Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Алексея Крутовского.