Резкие перепады температуры и засушливо. Какими будут весна и лето в Алтайском крае

Опасения вызывают август и сентябрь На территории Западной Сибири в апреле возможны резкие перепады температуры, пишет "Интерфакс" со ссылкой на начальника Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Алексея Крутовского.
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