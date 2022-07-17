«До снятия статуса пандемии может пройти еще несколько лет»

Сегодня коронавирус побеждает в борьбе с другими инфекциями — в конце лета Россию ждет пик начавшейся волны заболеваемости, рассказал в интервью «Известиям» заведующий инфекционным отделением № 2 ЦКБ Управления делами президента РФ Георгий Сапронов.