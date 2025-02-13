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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Расписание трансляций Кубка сильнейших по биатлону в Раубичах

Альфа-Банк Кубок сильнейших спортсменов Раубичи, Беларусь Расписание трансляций 15 февраля, суббота Спринт, женщины 11:00 Спринт, мужчины 13:30 16 февраля, воскресенье Гонка преследования, женщины 11:00 Гонка преследования, мужчины 13:00 18 февраля, вторник Индивидуальная гонка, женщины 16:30 Индивидуальная гонка, мужчины 20:30 20 февраля, четверг Сингл-микст 20:00 22 февраля, суббота Смешанная эстафета 11:00 23 февраля, воскресенье Масс-старт, женщины 11:00 Масс-старт, мужчины 12:30 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.

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