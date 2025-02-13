Расписание трансляций Кубка сильнейших по биатлону в Раубичах

Альфа-Банк Кубок сильнейших спортсменов Раубичи, Беларусь Расписание трансляций 15 февраля, суббота Спринт, женщины 11:00 Спринт, мужчины 13:30 16 февраля, воскресенье Гонка преследования, женщины 11:00 Гонка преследования, мужчины 13:00 18 февраля, вторник Индивидуальная гонка, женщины 16:30 Индивидуальная гонка, мужчины 20:30 20 февраля, четверг Сингл-микст 20:00 22 февраля, суббота Смешанная эстафета 11:00 23 февраля, воскресенье Масс-старт, женщины 11:00 Масс-старт, мужчины 12:30 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Бенчич выиграла первый титул после рождения ребенка
- Воробьев о самой серьезной покупке: «Квартира в Москве в ипотеку. Часов у меня нет. Машину себе и жене купил – обычный «Вольво». Стараюсь грамотно тратить деньги»
- Евгений Кафельников: «К 1 июля в Москве откроется визовый центр и «Аэрофлот» будет летать в Нью-Йорк, ЛА и Майами»
Свежие комментарии