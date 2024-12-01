Глава Сирии пообещал с помощью союзников победить террористов

Сирия способна справиться с террористами при поддержки своих союзников заявил президент страны Башар Асад 1 декабря, сообщает пресс-служба главы государства в Telegram-канале президента Сирийской Арабской Республики.
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