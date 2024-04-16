СМИ назвали причину срыва переговоров России и Украины в 2022 году

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Срыв соглашения между Москвой и Киевом по итогам переговоров в 2022 году в первую очередь указывает на нежелание Запада взять на себя обязательства в отношении Украины, пишет американский журнал Foreign Affairs.
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