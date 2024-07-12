Несовершеннолетний открыл стрельбу по окнам школы в Петербурге

Инцидент произошел на Шуваловском проспекте Полицией Петербурга установлена причастность семиклассника к стрельбе по окнам школы в Приморском районе города, сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.
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