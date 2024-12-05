Русский Колоколъ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Интересно, что сначала в соцсетях этот конфликт преподносили как атаку скинхедов на беззащитных мигрантов.
Цыганский гоп-стоп в Ногинске закончился битвой "стенка на стенку"
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Елкин
Пора цыган приучать работать! Ввести законы, как у батьки Лукашенко: против тунеядцев! Но у нас же тунеядцы в Думе спят! Разве будут они против себя писать законы?
Ответить
12 час.
k
kraft54
надо бить толпой,к чёрту благородство! с волками жить-по волчью выть!на продажную полицию не надеяться,только народное сопротивление!
Ответить
6 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Снова это паразитирующее цыганье...
Ответить
2 час.
Свежие комментарии