Алла Пугачева лишила младшего внука квартиры в центре столицы

Ранее СМИ сообщали, что Алла Пугачева подарила Дени Байсарову элитную квартиру в центре Москвы. Алла Пугачева оставила себе квартиру в Филипповском переулке, которая должна была достаться её внуку Дени Байсарову.
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