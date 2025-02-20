Власти Греции собрались пресекать деятельности нелицензированных криптоконсультантов

Греческая комиссия по рынку капитала (HCMC) намерена усилить контроль над криптовалютным рынком, внедряя искусственный интеллект и практику тайных покупателей для борьбы с нелицензированными консультантами и защиты инвесторов.
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