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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Калеб Мартин: «Майами» изменил мою жизнь намного сильнее, чем я мог себе представить»

После трех сезонов в «Майами» форвард в межсезонье-2024 подписал контракт с «Филадельфией». «Майами, извиняюсь за затянувшуюся паузу.

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