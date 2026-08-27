Первый комментарий Инны Гончаренко о переходе Аделии Петросян

Накануне стало известно, что Аделия Петросян перешла под крыло Инны Гончаренко. Сама фигуристка воодушевлена грядущими переменами, но что же думает ее новый тренер?Накануне стало известно, что Аделия Петросян перешла под крыло Инны Гончаренко.
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