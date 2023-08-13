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Цинциннати (ATP). Первый круг. Шелтон сыграет с Юбенксом, Гаске встретится с Маннарино

Сетка турнира здесь. Western & Southern Open Цинциннати, США 13 – 20 августа 2023 ATP Masters 1000 Призовой фонд – 6 600 000 долларов Открытые корты, хард Первый круг Бен Шелтон (США)  Кристофер Юбенкс (США) Дата проведения 13 августа, 21.

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