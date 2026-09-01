Гончаренко: за русский надо штрафовать Зеленского, а не родителей школьников

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале предложил украинскому языковому омбудсмену Елене Ивановской штрафовать за употребление русского языка не родителей школьников, а президента Владимира Зеленского, членов правительства и парламентариев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Взрывы прозвучали...
- Посол Грозов: отн...
- АП Посол Грозов: отн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым