Российские войска продвинулись севернее Раздоловки, приближаясь к Северску уже на третьем направлении Российские войска продвинулись уже на третьем направлении в сторону Северска.
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Российские войска продвинулись севернее Раздоловки, приближаясь к Северску уже на третьем направлении Российские войска продвинулись уже на третьем направлении в сторону Северска.
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