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Царьград

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Трамп предсказал окончание конфликта на Украине через диалог

Трамп предсказал окончание конфликта на Украине через диалог

Президент США Дональд Трамп заявил о своих регулярных контактах с российским лидером Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским, выразив уверенность в их способности прекратить текущий конфликт на Украине.

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