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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Сафонов о запасных «Спартака»: «Очень дорогая игрушка – держать таких игроков на скамейке. Зарплата больше миллиона евро у каждого»

 Ранее сообщалось, что в зимнее трансферное окно московский клуб готов расстаться с восемью или более футболистами.

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