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Надеждин рассказал, что собрал 102 миллиона рублей на избирательную кампанию

Надеждин рассказал, что собрал 102 миллиона рублей на избирательную кампанию

Его штаб вернул в бюджет пять миллионов, добавил выдвиженецЭкс-депутат Госдумы, выдвиженец на выборах президента России от партии «Гражданская инициатива» Борис Надеждин заявил, что собрал 102 миллиона рублей на избирательную кампанию.

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