Выброс химикатов с завода накрыл южную часть Екатеринбурга

На плотный туман и запах серы пожаловались жители поселка Рудный под Екатеринбургом. По предварительным данным, выброс химических веществ произошел на территории Елизаветинского опытного завода, где находится несколько производственных площадок.
На плотный туман и запах серы пожаловались жители поселка Рудный под Екатеринбургом. По предварительным данным, выброс химических веществ произошел на территории Елизаветинского опытного завода, где находится несколько производственных площадок.
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