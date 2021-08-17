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Выброс химикатов с завода накрыл южную часть Екатеринбурга

Выброс химикатов с завода накрыл южную часть Екатеринбурга

На плотный туман и запах серы пожаловались жители поселка Рудный под Екатеринбургом. По предварительным данным, выброс химических веществ произошел на территории Елизаветинского опытного завода, где находится несколько производственных площадок.

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