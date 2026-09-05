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Как изменился Сергей Рыченков и почему выбрал занятие торговлей — спустя 20 лет после «Сволочей»

Как изменился Сергей Рыченков и почему выбрал занятие торговлей — спустя 20 лет после «Сволочей»

В 2006 году фильм «Сволочи» вышел на экраны и сразу разделил зрителей на тех, кто назвал его гениальным, и тех, кто счел картину циничной и жестокой.

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