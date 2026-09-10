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Русский Днепропетровск

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Хуторское лакшери: почему украинской элите совсем не жалко страну

Хуторское лакшери: почему украинской элите совсем не жалко страну

Михаил Павлив 9 сентября 2026 г.   И тут действительно есть над чем задуматься. В одной короткой фразе довольно точно описана философия современной украинской ….

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