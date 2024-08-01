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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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´Украл слесарные инструменты и гитару´: бобруйчанин совершил ´налет´ века на дачный дом. Вора нашли по ´пальчикам´.

´Украл слесарные инструменты и гитару´: бобруйчанин совершил ´налет´ века на дачный дом. Вора нашли по ´пальчикам´.

В Милицию Бобруйска обратился 64-летний местный житель - мужчина рассказал, что несколько месяцев не был на даче, а когда посетил дом, недосчитался своих вещей - слесарных инструментов, гитары и другого имущества.

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