´Украл слесарные инструменты и гитару´: бобруйчанин совершил ´налет´ века на дачный дом. Вора нашли по ´пальчикам´.

В Милицию Бобруйска обратился 64-летний местный житель - мужчина рассказал, что несколько месяцев не был на даче, а когда посетил дом, недосчитался своих вещей - слесарных инструментов, гитары и другого имущества.
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