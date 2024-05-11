Сильнейшая за 50 лет магнитная буря угрожает интернету и электросети

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) выдало редкое предупреждение о сильной геомагнитной буре, которая может привести к сбою электронных устройств, включая GPS и электросети, и даже к потере интернета в некоторых районах.
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