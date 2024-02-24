Хачанов вышел в полуфинал турнира в Дохе, не играя в теннис

Москвич Карен Хачанов, серебряный призер Олимпиады в Токио, 17 ракетка мира, на турнире ATP250 в столице Катара Дохе с призовым фондом 1 395 875 долларов сумел дойти до полуфинала, почти не играя в теннис.
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