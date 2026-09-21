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Терминатор влюбляется в девушку, фанфик

Терминатор влюбляется в девушку, фанфик

Дождь в пустыне Мохаве был редким, почти противоестественным явлением. Крупные, холодные капли с глухим стуком разбивались о ржавую крышу закусочной «У Джима», размазывая по оконному стеклу многомесячную пыль шоссе 66.

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